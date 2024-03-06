МВФ призывает правительство Нигерии бороться с голодом

АБУДЖА (ИА Реалист). Международный валютный фонд по итогам сотрудников миссии в Нигерию заявил, что правительство западноафриканской страны должно срочно решить проблему растущей продовольственной незащищенности, поскольку почти каждый десятый человек сталкивается с голодом.
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