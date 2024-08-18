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Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам более 15 млн рублей

Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам более 15 млн рублей

За прошедшие сутки жители республики потеряли более 15 миллионов рублей из-за мошенников. Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что в дежурные части органов внутренних дел региона поступило 31 сообщение о случаях мошенничества.

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