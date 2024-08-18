Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам более 15 млн рублей

За прошедшие сутки жители республики потеряли более 15 миллионов рублей из-за мошенников. Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что в дежурные части органов внутренних дел региона поступило 31 сообщение о случаях мошенничества.
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