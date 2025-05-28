«Потеря Родины стала для них катастрофой» Миллионы россиян сто лет назад уехали из страны. Как перевернулась их жизнь?

Виктор Луговой

Пикассо скатился в конъюнктуру и стал красить всякие там кубы и чёрте знает что лишь постольку, поскольку на это поспешил заявиться спрос. Но изначально Пикассо был нормальный такой художник-примернореалист. Вполне себе в портреты, и даже лицо узнаваемо... Вот, нашёл. Ссылку даю: https://www.museepicassoparis.fr/sites/default/files/2020-02/Arlequin-assis%2C-Kunstmuseum-Basel---photo-Martin-P.-Bühler_0.jpg