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«Потеря Родины стала для них катастрофой» Миллионы россиян сто лет назад уехали из страны. Как перевернулась их жизнь?

«Потеря Родины стала для них катастрофой» Миллионы россиян сто лет назад уехали из страны. Как перевернулась их жизнь?

Турбулентное начало прошлого века вынудило многих россиян покинуть родину. Они спасались от войны, преследования и нового политического режима.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
А шагал точно художник? Считаю его таким же бумагомаракным извращенцем, как Пикассо и Дали.
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13 час.
Виктор Луговой
Пикассо скатился в конъюнктуру и стал красить всякие там кубы и чёрте знает что лишь постольку, поскольку на это поспешил заявиться спрос. Но изначально Пикассо был нормальный такой художник-примернореалист. Вполне себе в портреты, и даже лицо узнаваемо... Вот, нашёл. Ссылку даю: https://www.museepicassoparis.fr/sites/default/files/2020-02/Arlequin-assis%2C-Kunstmuseum-Basel---photo-Martin-P.-Bühler_0.jpg
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13 час.
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