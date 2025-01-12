Рождественские колядки прозвучали в ГУО ´Детский социальный приют Осиповичского района´ (аг. Ясень).

9 января 2025 года методист духовно-просветительского центра Елисаветинского храма г. Бобруйска Ольга Ковалькова совместно с регентом Александрой Вовк и воспитанниками воскресной школы при храме посетили ГУО ´Детский социальный приют Осиповичского района´ (аг.
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