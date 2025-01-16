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Расчеты "Гиацинт-С" уничтожили позиции, арторудия и скопления боевиков ВСУ в ДНР

Расчеты "Гиацинт-С" уничтожили позиции, арторудия и скопления боевиков ВСУ в ДНР

Скриншот видео Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции, арторудия и скопления военнослужащих ВСУ и украинских националистов в зоне проведения спецоперации РФ (СВО) в ДНР.

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