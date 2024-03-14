Врач одной из курганских больниц продавала пациентом бесплатное лечение

В ходе расследования, проведенного сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Кургану, были обнаружены факты противоправной деятельности 27-летнего врача одного из городских медицинских учреждений.
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