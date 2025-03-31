Медведев: Новейшие системы вооружений России — ответ на русофобию Запада

В интервью Медведев заявил, что современное российское оружие, включая "Орешник", "Калибр" и "Сармат", эффективно противостоит русофобии западных политиков, являясь мощным аргументом в укреплении обороноспособности страны.
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