Бастрыкин поручил изучить дело об убийствах в Оренбургской области

На федеральном канале обсудили серию убийств в Оренбургской области. Осуждённого связывают с иными преступлениями.
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