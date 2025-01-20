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В Совфеде назвали мощнейшим ударом публикацию Трампом засекреченных досье США

В Совфеде назвали мощнейшим ударом публикацию Трампом засекреченных досье США

Публикация избранным президентом США Дональдом Трампом засекреченных досье, в том числе о расправе над руководителем Соединенных Штатов Джоном Кеннеди, который был президентом в 1961-1963 годах, и над борцом за права афроамериканцев Мартином Лютером Кингом, станет ударом для США.

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