В Совфеде назвали мощнейшим ударом публикацию Трампом засекреченных досье США

Публикация избранным президентом США Дональдом Трампом засекреченных досье, в том числе о расправе над руководителем Соединенных Штатов Джоном Кеннеди, который был президентом в 1961-1963 годах, и над борцом за права афроамериканцев Мартином Лютером Кингом, станет ударом для США.