Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Постпред при ОЗХО рассказал о смертях на Западе от украинского химиката

Постпред при ОЗХО рассказал о смертях на Западе от украинского химиката

В Канаде и Великобритании зафиксированы летальные исходы от отравления неизвестным веществом, которое попало в эти страны под видом пищевых добавок.

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