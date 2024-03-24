❕В Севастополе из-за ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, из шести катеров у пяти выбиты стекла.
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❕В Севастополе из-за ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, из шести катеров у пяти выбиты стекла.