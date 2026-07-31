Можно ли оспорить решение ВЛК в суде? Адвокат Олег Лукьянчиков отвечает

Как обычное обжалование решения ВЛК способно полностью перевернуть уголовное дело об уклонении? Что именно Верховный суд признал ключевым для оправдания человека, уже осуждённого на три года? Почему апелляция проигнорировала факт отмены постановления военно-врачебной комиссии? И какой главный урок из этого дела для каждого, кто не согласен с заключением о пригодности? Адвокат Олег Лукьянчиков в эф… Читать далее: https://prav.