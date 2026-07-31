Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Можно ли оспорить решение ВЛК в суде? Адвокат Олег Лукьянчиков отвечает

Можно ли оспорить решение ВЛК в суде? Адвокат Олег Лукьянчиков отвечает

Как обычное обжалование решения ВЛК способно полностью перевернуть уголовное дело об уклонении? Что именно Верховный суд признал ключевым для оправдания человека, уже осуждённого на три года? Почему апелляция проигнорировала факт отмены постановления военно-врачебной комиссии? И какой главный урок из этого дела для каждого, кто не согласен с заключением о пригодности? Адвокат Олег Лукьянчиков в эф… Читать далее: https://prav.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии