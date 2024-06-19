Пресс-служба ЦАХАЛ завила об утверждении плана наступления в Ливане. По словам израильской армии, командующий Северным командованием израильской армии Ори Гордин и глава оперативного управления Одед Басюк одобрили и утвердили оперативные планы наступления в Ливане Напомним, что 5 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения приграничных сел на ливано-израильской границе заявил, что израильская армия готова к очень мощным действиям на севере страны в ответ на нападения проиранской ливанской группировки «Хезболла».