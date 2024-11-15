Российское «Изделие РБ-504П-Э» захотели купить более десяти стран

Российский подавитель роя беспилотных летательных аппаратов — «Изделие РБ-504П-Э» — захотели купить более десяти стран, заявил в ходе авиакосмического салона Airshow China 2024 в городе Чжухай (Китай) гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.
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