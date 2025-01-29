ВТБ спрогнозировал, как долго ставки по депозитам будут выше 20%

Банк России сохранит ключевую ставку на высоком уровне в первые шесть месяцев 2025 года, в результате чего будет обеспечена значительная доходность по накопительным продуктам, сообщили в пресс-службе банка ВТБ со ссылкой на заявление заместителя президента – председателя правления банка Георгия Горшкова.
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