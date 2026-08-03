В Конгрессе США считают, что Киев вряд ли получит лицензию на ракеты к Patriot США действительно обсуждают с Украиной возможность передачи технол.
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В Конгрессе США считают, что Киев вряд ли получит лицензию на ракеты к Patriot США действительно обсуждают с Украиной возможность передачи технол.
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