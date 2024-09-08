Выпускники-стобалльники не отказались поступать в вузы Орловской области

В Орловской области подводят итоги прошедшей приёмной кампании. Наиболее популярными среди абитуриентов по-прежнему являются педагогические, инженерные, медицинские, гуманитарные, сельскохозяйственные и IT-специальности.
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