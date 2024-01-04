Черышев: лидерство «Краснодара» в РПЛ — это позитив для российского футбола

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ. «Конечно, слежу за чемпионатом России в плане того, кто лидеры, но не получается игры смотреть так, как хотелось бы.
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