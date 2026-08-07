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Зеленский после доклада Драпатого анонсировал кадровые решения в ВСУ

Зеленский после доклада Драпатого анонсировал кадровые решения в ВСУ

Владимир Зеленский заявил о готовящихся кадровых перестановках в украинской армии. Об этом 7 августа он написал в Телеграм по итогам доклада нового главкома ВСУ Михаила Драпатого .

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