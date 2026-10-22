В проекте бюджета Франции на 2027 год предусмотрены €2,3 млн на переезд президента Эммануэля Макрона в офис после завершения его полномочий.
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