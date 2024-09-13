Северодвинец перевёл «брокеру» из интернета 1,7 миллиона рублей

Мошенники обманули 23-летнего жителя города корабелов, предложив заработать на ставках на спортивные событияМужчина обратился в полицию и заявил, что в августе в мессенджере ему поступило сообщение о возможности купить информацию об исходах футбольных матчей и после этого гарантированного выигрывать на спортивных ставках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии