Северодвинец перевёл «брокеру» из интернета 1,7 миллиона рублей

Мошенники обманули 23-летнего жителя города корабелов, предложив заработать на ставках на спортивные событияМужчина обратился в полицию и заявил, что в августе в мессенджере ему поступило сообщение о возможности купить информацию об исходах футбольных матчей и после этого гарантированного выигрывать на спортивных ставках.