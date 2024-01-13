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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Deep Rock Galactic великолепно себя чувствует — игра продалась тиражом в 8 миллионов ...

Deep Rock Galactic великолепно себя чувствует — игра продалась тиражом в 8 миллионов ...

Deep Rock Galactic великолепно себя чувствует — игра продалась тиражом в 8 миллионов копийРазработчики кооперативного шутера про космических дворфов Deep Rock Galactic из студии Ghost Ship Games похвалились новым достижением.

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