Deep Rock Galactic великолепно себя чувствует — игра продалась тиражом в 8 миллионов копийРазработчики кооперативного шутера про космических дворфов Deep Rock Galactic из студии Ghost Ship Games похвалились новым достижением.
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