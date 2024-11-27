Предметно-методическая неделя химии и биологии.

С 18.11.2024 по 23.11.2024 года в учреждении образования проходила неделя химии и биологии. Проведение предметных недель является традиционным в нашей школе и вовлекает в работу всех учащихся среднего и старшего звена.
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