Зеленский: Москва бросит все силы, чтобы переломить ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский созвал очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандования, в ходе которого с докладами выступили глава ВСУ Валерий Залужный и глава Службы государственной безопасности Украины Кирилл Буданов.
Популярные статьи
- “Разгромили свои храмы, уничтожили священников”: генерал Гурулев о ненужности “перемирия на Рождество” России с Украиной
- “Слепо выполнял указания вышестоящего начальства”: ТГ “Рыбарь” о вине полковника Еникеева в гибели мобилизованных в Макеевке
- ВС России уничтожили базу элитного украинского спецназа в Хмельницком
Свежие комментарии