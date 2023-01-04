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Зеленский: Москва бросит все силы, чтобы переломить ситуацию на фронте

Зеленский: Москва бросит все силы, чтобы переломить ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский созвал очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандования, в ходе которого с докладами выступили глава ВСУ Валерий Залужный и глава Службы государственной безопасности Украины Кирилл Буданов.

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