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Алаудинов: российские военные уничтожили под Курском французскую САУ Caesar

Алаудинов: российские военные уничтожили под Курском французскую САУ Caesar

Российские военные продолжают успешно наступать на территории Курской области. Подробности озвучил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

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