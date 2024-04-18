Что происходит на реке Чусовой под Дегтярском, которая вышла из берегов. Фото, видео

Ситуация с паводком в районе Дегтярска (Свердловская область) нормализовалась. Уровень воды в реке Чусовая не меняется с утра, хотя до этого она стабильно прибывала — из-за сброса воды с Верхне-Макаровского гидроузла под Екатеринбургом.