Что происходит на реке Чусовой под Дегтярском, которая вышла из берегов. Фото, видео

Ситуация с паводком в районе Дегтярска (Свердловская область) нормализовалась. Уровень воды в реке Чусовая не меняется с утра, хотя до этого она стабильно прибывала — из-за сброса воды с Верхне-Макаровского гидроузла под Екатеринбургом.
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