Аршавин о том, что Гладышев не реализовал выход один на один с «Зенитом»: «Ворота нужно ставить на угловой флаг, чтобы попадал»

Во втором тайме нападающий «Динамо» пробил мимо ворот после выхода один на один. — Как Гладышев мог не забить? — Ворота нужно ставить на угловой флаг, чтобы Гладышев попадал, — сказал зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита».
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