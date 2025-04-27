Аршавин о том, что Гладышев не реализовал выход один на один с «Зенитом»: «Ворота нужно ставить на угловой флаг, чтобы попадал»

Во втором тайме нападающий «Динамо» пробил мимо ворот после выхода один на один. — Как Гладышев мог не забить? — Ворота нужно ставить на угловой флаг, чтобы Гладышев попадал, — сказал зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита».