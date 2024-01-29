Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 807 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Во  время  войны  и  в  Древнем  Риме  законы  ужесточались...Нечего  лгать  про  армию  ,  которая  обливается  кров...Женщину 72 лет из...
  • Маргарита Белкина
    Отвечать должен перевозчик,то есть РЖД; Билеты у кота были..попробовал бы хозяин без билета его провести,то эта же пр...Зоозащитники расс...
  • Сергей Кочегаров
    А я то думал - корону сперли прям с мозгом, а оказалось его у Карлы III нету, ещё в детстве кончился.Захарова пошутила...

Хабаровская пенсионерка оформила кредит и отдала все деньги мошенникам

Хабаровская пенсионерка оформила кредит и отдала все деньги мошенникам

71-летняя жительница Хабаровска взяла в кредит 180 тысяч рублей и перечислила всю сумму мошенникам. Пенсионерка обратилась в полицию, утверждая, что неизвестный позвонивший, представившийся менеджером мобильной компании, уведомил ее о якобы сбое в системе с тарифными планами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх