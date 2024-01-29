Хабаровская пенсионерка оформила кредит и отдала все деньги мошенникам

71-летняя жительница Хабаровска взяла в кредит 180 тысяч рублей и перечислила всю сумму мошенникам. Пенсионерка обратилась в полицию, утверждая, что неизвестный позвонивший, представившийся менеджером мобильной компании, уведомил ее о якобы сбое в системе с тарифными планами.
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