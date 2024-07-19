ФСБ может получить доступ к данным госреестра ЗАГС

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправки в закон "Об актах гражданского состояния", позволяющие Федеральной службе безопасности (ФСБ) получать доступ к данным единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.
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