СМИ: Украинский министр обороны жалуется в ЕС на нехватку снарядов

Министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо своим коллегам из Европейского Союза, в котором он жалуется на то, что Киев сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов, при этом Россия ежедневно разворачивает на фронте втрое больше огневых средств, – сообщает в среду, 31 января, агентство Bloomberg.