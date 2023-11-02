Актеры Спиридонов и Копелян скончались после съемок сериала «Вечный зов»

Трагические события произошли через несколько лет после выхода картины на экраны.Сериал «Вечный зов» после выхода на экран стал культовым, и миллионы зрителей увлеченно следили за судьбами его персонажей.
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