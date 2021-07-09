Новые штрафы за загрязнение воздуха в России будут внесены в КоАП

Выписывать штрафы будут тем, кто отказывается предоставить сведения для проведения сводных расчётов загрязнения воздуха или участвовать в разработке и реализации планов по достижению квот, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Выписывать штрафы будут тем, кто отказывается предоставить сведения для проведения сводных расчётов загрязнения воздуха или участвовать в разработке и реализации планов по достижению квот, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
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