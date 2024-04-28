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В Пермском крае ребенок упал в реку

В Пермском крае ребенок упал в реку

Его передали медицинским работникам для оказания помощи.27 апреля от дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что в поселке Сарс Октябрьского городского округа в реку Ольховка упал мальчик, который был спасен очевидцами происшествия.

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