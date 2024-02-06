"Алмаз-Антей" работает над большим количеством беспилотников

Заместитель гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий рассказал, что координационный центр по беспилотным системам концерна проработал множество вариантов беспилотников, в том числе для специальных задач.
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