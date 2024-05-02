Высокопатогенный птичий грипп перекинулся на еще один вид — убивает кошек

В новом исследовании подробно рассказывается, что кошки по крайней мере с одной молочной фермы в Техасе умерли после заражения птичьим гриппом H5N1 от употребления сырого коровьего молока, сообщает iflScience.
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