"Какой-то планктон": Британец приехал в Россию и честно высказался о США

Большинство жителей Соединённых Штатов уверены, что их страна лучшая в мире. Уроженец Великобритании телеведущий Джон Уоррен, уже много лет живущий в России, сравнил жизнь в США и России, и сравнение оказалось отнюдь не в пользу заокеанской державы.
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