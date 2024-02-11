"Какой-то планктон": Британец приехал в Россию и честно высказался о США

Большинство жителей Соединённых Штатов уверены, что их страна лучшая в мире. Уроженец Великобритании телеведущий Джон Уоррен, уже много лет живущий в России, сравнил жизнь в США и России, и сравнение оказалось отнюдь не в пользу заокеанской державы.