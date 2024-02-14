У детей приехавших в Россию мигрантов появилось новое увлечение под название "поколоти русских".Что ни день, так появляются новые сообщения о нападках детей мигрантов на русских граждан.
"Допрятали "голову в песок"?": Дети мигрантов с ожесточением бросаются на русских
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alik3456 Джексон
Кайфуйте москвичи! Скоро будете класть кирпичи и убирать за мигрантами. Новые хозяева подрастают...
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17 час.
ЮВ
Юрий Во
А Кремль молчит.... Кремлевские ребята "занимаются" более интересными делами. Пилят бюджет, делят министерские и депутатские кресла, изображают искреннюю любовь к народу, ну и и все остальное, что должно подтвердить их "тяжелую" и "непосильную" работу на благо обществу. А Путин благосклонно так кивает своим "министрам" и "депутатам", получая удовольствие от их "кипучей деятельности". А что там "внизу", там, где копошится обычный народ, "кремлевских" волнует не особо.
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17 час.
alik3456 Джексон
Кремль , Москва и другие города разные штаты. Как в америке. За что боролись , на то и напоролись.
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17 час.
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