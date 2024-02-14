"Допрятали "голову в песок"?": Дети мигрантов с ожесточением бросаются на русских

ЮВ

Юрий Во

А Кремль молчит.... Кремлевские ребята "занимаются" более интересными делами. Пилят бюджет, делят министерские и депутатские кресла, изображают искреннюю любовь к народу, ну и и все остальное, что должно подтвердить их "тяжелую" и "непосильную" работу на благо обществу. А Путин благосклонно так кивает своим "министрам" и "депутатам", получая удовольствие от их "кипучей деятельности". А что там "внизу", там, где копошится обычный народ, "кремлевских" волнует не особо.