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"Допрятали "голову в песок"?": Дети мигрантов с ожесточением бросаются на русских

"Допрятали "голову в песок"?": Дети мигрантов с ожесточением бросаются на русских

У детей приехавших в Россию мигрантов появилось новое увлечение под название "поколоти русских".Что ни день, так появляются новые сообщения о нападках детей мигрантов на русских граждан.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Кайфуйте москвичи! Скоро будете класть кирпичи и убирать за мигрантами. Новые хозяева подрастают...
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17 час.
ЮВ
Юрий Во
А Кремль молчит.... Кремлевские ребята &quot;занимаются&quot; более интересными делами. Пилят бюджет, делят министерские и депутатские кресла, изображают искреннюю любовь к народу, ну и и все остальное, что должно подтвердить их &quot;тяжелую&quot; и &quot;непосильную&quot; работу на благо обществу. А Путин благосклонно так кивает своим &quot;министрам&quot; и &quot;депутатам&quot;, получая удовольствие от их &quot;кипучей деятельности&quot;. А что там &quot;внизу&quot;, там, где копошится обычный народ, &quot;кремлевских&quot; волнует не особо.
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17 час.
alik3456 Джексон
Кремль , Москва и другие города разные штаты. Как в америке. За что боролись , на то и напоролись.
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17 час.

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