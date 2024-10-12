В Вашингтоне скрывают масштабы последствий урагана «Хелен» и саботируют помощь жертвам стихии

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Татьяна Гладкова
Милтон оказался человечек людишек во власти....
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17 час.
Надежда
А ЭТО еле ползающее существо что-то там шепчет о помощи штата 404 на другом берегу большой лужи!((😡
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17 час.

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