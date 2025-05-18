Глава Роспотребнадзора дала рекомендации россиянам, собирающимся в отпуск

Посещение зарубежных стран в период отпусков несет многие риски. Необходимо употреблять безопасную еду и воду, использовать лед, в качестве которого есть уверенность, а также пользоваться репеллентами в южных странах, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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