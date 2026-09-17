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Царьград

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«Лемана Про» продолжает работу в обычном режиме после передачи акций

«Лемана Про» продолжает работу в обычном режиме после передачи акций

Сеть «Лемана Про» (бывший русский «Леруа Мерлен») работает в обычном режиме, несмотря на передачу акций во временное управление.

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