Статистика подтверждает низкую вероятность нападений акул на людей

Нападения акул на людей остаются редким явлением, несмотря на возможность таких инцидентов. По всему миру регистрируется всего несколько десятков достоверных случаев нападений ежегодно, что свидетельствует о крайне низкой вероятности столкновения с агрессивным поведением хищника.
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