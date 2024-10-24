Нейронные пути связывают дофамин с процессами, связанными с движением и мотивацией

В ходе нового исследования, проведенного учеными Массачусетского технологического института (MIT), были обнаружены два дополнительных пути в полосатом теле мозга, которые модулируют высвобождение дофамина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии