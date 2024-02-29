Сырский переиграл русских. Странному отступлению небратьев нашлось объяснение

Русская армия продолжает наступление. Но противник стал очень странно себя вести. Неужели враг решил устроить русской армии неприятный сюрприз?Продвижение русской армии после взятия Авдеевки стало настолько стремительным, что сейчас наши войска освобождают небольшие населённые пункты один за другим.