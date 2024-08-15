Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Сам не меньше, чем военкоры, что, где, когда...Алаудинов обвинил...
  • Eduard
    Ещё бы,от них правды не ждите!Вся властт в Европе,это "режимы"!Польша опровергла...
  • Галина
    Молодец.Алаудинов обвинил...

В зоне СВО испытали проводное управление дроном

В зоне СВО испытали проводное управление дроном

Проводную систему управления FPV-дронами «Гроза-Леска», которая обеспечивает устойчивую связь в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), испытали в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх