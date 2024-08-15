В зоне СВО испытали проводное управление дроном

Проводную систему управления FPV-дронами «Гроза-Леска», которая обеспечивает устойчивую связь в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), испытали в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии