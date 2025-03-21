Депутат: несколько категорий россиян могут выйти на пенсию досрочно

Россияне, относящиеся к некоторым категориям работников, имеют право выйти на пенсию досрочно, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов .
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