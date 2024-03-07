Правительство Ленобласти запретило рассказывать о последствиях ударов БПЛА

Правительство Ленинградской области приняло решение о введении запрета на публикацию фотографий и видеозаписей с последствиями применения беспилотных летательных аппаратов, а также информации о расположении объектов Министерства обороны.
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