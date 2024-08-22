Дети из приграничного района Белгородской области поедут учиться в другие регионы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о планах отправлять школьников из приграничных районов в другие регионы для обучения в школах, где они смогут получать образование в условиях безопасности.
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