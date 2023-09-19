Такой подход обычно применяют в случае, если интересы страны находятся под угрозой — это называют жесткой дипломатией, за которой следует ухудшение отношений, разрыв некоторых соглашений и т.
Россия с Турцией и Азербайджаном против Армении и США?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Это называется - грязные танцы.Идти на союз с Турцией и его шавкой А-джаном не стоит.Обманут, как пить дать.
Ответить
12 час.
Владимир Алтайцев
Самая лучшая позиция РФ это встать НАД схваткой, не вмешиваться в их свару.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии