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Россия с Турцией и Азербайджаном против Армении и США?

Россия с Турцией и Азербайджаном против Армении и США?

Такой подход обычно применяют в случае, если интересы страны находятся под угрозой — это называют жесткой дипломатией, за которой следует ухудшение отношений, разрыв некоторых соглашений и т.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Это называется  - грязные танцы.Идти на союз  с Турцией и его шавкой  А-джаном  не стоит.Обманут, как пить дать.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Самая  лучшая  позиция РФ  это встать НАД схваткой, не вмешиваться  в их свару.
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12 час.

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