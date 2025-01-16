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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лунин зацепил Сведберга в штрафной «Реала». Судья не дал пенальти в пользу «Сельты», и Мбаппе забил в ответной атаке

Лунин зацепил Сведберга в штрафной «Реала». Судья не дал пенальти в пользу «Сельты», и Мбаппе забил в ответной атаке

Французский нападающий открыл счет в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты» на 37-й минуте после паса Дани Себальоса.

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