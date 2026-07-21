Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) официально объявило о введении полной морской блокады саудовского судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.
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Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) официально объявило о введении полной морской блокады саудовского судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.
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